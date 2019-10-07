В Рязанской области поезд насмерть сбил мужчину

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Фото: Pixabay.com
В субботу утром, 5 октября, на 260 километре перегона «Перевлес-Проня» обнаружили труп мужчины. Об этом RZN.info сообщил следователь межрегионального СУ на транспорте СК России Сергей Бубенев.
По его словам, 40-летнего мужчину сбил неустановленный поезд.
Проводится проверка.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.