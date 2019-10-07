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Фото: Рязанская городская дума
В Рязани появилась «Аллея Памяти» из 75 рябин. Об этом сообщил
В понедельник, 7 октября, на Лыбедском бульваре юнармейцы и представители СУ СКР по Рязанской области посадили деревья в честь грядущего 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В акции приняли участие губернатор Николай Любимов, глава Рязани Юлия Рокотянская, мэр города Елена Сорокина и ветеран Герман Грибакин.
Высадку деревьев, приуроченную к Году памяти и славы, планируют продолжить во всех районах Рязанской области.
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