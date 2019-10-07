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В Приокском в «Жигули» воткнули топор.
Фотографию опубликовали в группе «Типичная Рязань».
«Суровые рязанские дворы», — написал автор поста.
Как сообщил RZN.info очевидец, машину испортили у остановки «улица Пирогова» в воскресенье, 6 октября, в 22:00.
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