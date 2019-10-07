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12:25, 7 октября 2019 197
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В Касимовском районе большегруз разрушил мост

В Касимовском районе большегруз разрушил мост

В воскресенье, 6 октября, большегруз разрушил мост, ведущий к поселку Озерный в Касимовском районе. Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

По словам очевидцев, грузовик с песком проломил настил первого пролета. Виновника пока не нашли.

Движение по мосту через реку Сынтулка перекрыли до его ремонта. Подрядчик, которого найдут по итогам конкурса, завершит работы в ноябре.

Как оказалось, движение большегрузов через реку было запрещено, но ограничительные знаки кто-то убрал.

Напомним, в августе в Путятинском районе повредили мост через реку Пара. А в июле после большегруза обрушился мост через реку Белая.

Фото минтранса


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