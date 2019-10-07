В Касимовском районе большегруз разрушил мост

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В воскресенье, 6 октября, большегруз разрушил мост, ведущий к поселку Озерный в Касимовском районе. Об этом сообщил
По словам очевидцев, грузовик с песком проломил настил первого пролета. Виновника пока не нашли.
Движение по мосту через реку Сынтулка перекрыли до его ремонта. Подрядчик, которого найдут по итогам конкурса, завершит работы в ноябре.
Как оказалось, движение большегрузов через реку было запрещено, но ограничительные знаки кто-то убрал.
Напомним, в августе в Путятинском районе
Фото минтранса
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