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Во вторник, 8 октября, в «Фотодоме» на Почтовой откроется выставка рязанских фотографов «Отзвуки».
Члены бывшего фотоклуба «Ока» Евгений Зайчиков и Александр Притчин покажут около 60 фотографий разных жанров — природа, репортажные снимки, портреты и другие.
«Мы все следили за удачами друг друга, еженедельно собирались и обсуждали работы, иногда вместе ездили на съёмки. В 2002 году всё изменилось: отметив своё 25-летие, творческое объединение „Ока“ самораспустилось», — рассказал куратор выставки Андрей Карев.
Открытие экспозиции состоится в 18:00.
Выставка будет работать до 1 ноября ежедневно, кроме воскресенья с 10.00 до 19.00, вход свободный.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.