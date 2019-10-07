В 32 рязанских домах отключили воду

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В понедельник, 7 октября, отключили воду в 32 домах, сообщил
улица Загородная, дома №1, №2, №3, №4, №4а, №6 (д/сад №161), №8, №10, №12, №16, №18, №22 корпус 4, №22 корпус 5, №22а;
улица Попова, дом №55;
улица Полиграфистов, дома №7;
улица 2-я Механизаторов, дома №37, №39, №22.
До 20:00:
улица Новосёлов, дома №28, №28 корпус 1, №28 корпус 2, №28 корпус 3, №30, №30 корпус 1, №30 корпус 2, №30 корпус 3, №32, №34а;
До 16:00 следующим адресам:
улица Гагарина, дома №76, №78, №78 корпус 1.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Автомобилист» возглавил таблицу рязанской НХЛ. Обзор первого тура
|
cледующая новость →В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -3 градусов. Прогноз погоды
В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.