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Рязанская чиновница пойдет под суд за махинации с жильем для сирот, об этом сообщил
Женщина предстанет перед судом за покушение на получение взятки в крупном размере с вымогательством и получение взяток в значительном и крупном размерах (часть 3 статьи 30, пункты «б», «в» части 5 статьи 290, часть 2, пункт «в» часть 5 ст 290 УК РФ).
Следствие установило, что в 2018 году она помогала за взятки выигрывать аукционы по закупке квартир для детей-сирот. Общая сумма взяток составила около 600 тысяч. Обвиняемая пыталась помешать следствию, в том числе воздействуя на свидетелей, вину не признала.
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