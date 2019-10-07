Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:27, 7 октября 2019 226
 0    0

Жители Касимова возмутились переездом детской поликлиники в другое здание

Жители Касимова возмутились переездом детской поликлиники в другое здание

Детская поликлиника в Касимове переедет из помещений из жилого дома в микрорайоне 50 лет СССР на Загородную улицу. Об этом сообщил LiveKasimov.

Новость вызвала недовольство местных жителей, поскольку в данный момент у поликлинического отделения уже обустроили тротуар, парковки, колодец и подготовили площадку под остановку.

В минздраве изданию сообщили, что здание переедет из-за ограниченности площадки. В ведомстве отметили, что там отсутствует регистратура, раздевалка, рентгенологический кабинет, кабинеты УЗИ-диагностики.

«Также невозможно установить пандус и подъемник для доступности пациентов, организовать колясочную зону и реставрировать входную группу», — добавили в минздраве.

Тему начали обсуждать в городских сообществах «ВКонтакте». Касимовская группа «Три Буквы» записала песню «Поликлиника» на данную тему.

Фото LiveKasimov


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
21 час назад
Отвечает прокуратура. Дают ли отсрочку от армии при поступлении в магистратуру?

Отвечает прокуратура. Дают ли отсрочку от армии при поступлении в магистратуру?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 17 487
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 5 136
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 5
10:14, 26 сентября 2019 5 874
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 6 059
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
16:28, 29 сентября 2019 3 096
В Рязани курсант десантного училища выломал подъездную дверь. Видео 6
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум