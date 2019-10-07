Жители Касимова возмутились переездом детской поликлиники в другое здание

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Детская поликлиника в Касимове переедет из помещений из жилого дома в микрорайоне 50 лет СССР на Загородную улицу. Об этом сообщил
Новость вызвала недовольство местных жителей, поскольку в данный момент у поликлинического отделения уже обустроили тротуар, парковки, колодец и подготовили площадку под остановку.
В минздраве изданию сообщили, что здание переедет из-за ограниченности площадки. В ведомстве отметили, что там отсутствует регистратура, раздевалка, рентгенологический кабинет, кабинеты УЗИ-диагностики.
«Также невозможно установить пандус и подъемник для доступности пациентов, организовать колясочную зону и реставрировать входную группу», — добавили в минздраве.
Тему начали обсуждать в городских сообществах «ВКонтакте». Касимовская группа «Три Буквы» записала песню «Поликлиника» на данную тему.
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