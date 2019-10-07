Актер театра «Квартет И» выпустил книгу, в которой рассказал, как торговал сапогами в Рязани

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В сентябре актер театра «Квартета И» Александр Демидов, известный по фильмам «День Радио», «День выборов», «О чем говорят мужчины», выпустил книгу, в которой поведал о жизни в Рязани и творческом пути. О ее презентации он рассказал в
Демидов назвал книгу «Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны». В ней актер рассказал свою версию истории создания и развития театра «Квартет И», про стечения обстоятельств, которые свели всех участников коллектива, а также о том, как в 90-е годы торговал в Рязани сапогами из Армении и герметизаторами для автомобильных шин.
«Я в Рязани сразу организовал свой бизнес — и по продаже герметизаторов, и по продвижению деловой литературы. Мы насытили рязанский рынок, и вся эта история закончилась, — вспоминал в книге Демидов. — В 90-е прожить было очень тяжело. Все просто забыли уже сейчас, что в магазинах, кроме морской капусты в консервных банках, больше ничего не было. Зарплату задерживали. Маленькие рынки появлялись спонтанно в самых неожиданных местах — люди вставали прямо на улицах и продавали, что могли».
«Другой раз Андронику прислали сапоги из Армении. Это тоже была целая эпопея, как мы с ним поехали в Рязань, обошли весь город, но никто у нас эти сапоги не купил», — рассказал актер.
Книгу он посвятил 25-летию «Квартет И», который театр отпраздновал в ноябре прошлого года.
Отметим, актер Александр Демидов родился в Екатеринбурге, но вырос в Рязани. Здесь он окончил школу №53 и занимался в театральной студии при ДК «Красное знамя».
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