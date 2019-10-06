На следующей неделе в Рязанской области ожидается до +10 градусов. Прогноз погоды

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На следующей рабочей неделе в Рязанской области ожидается не выше +10 градусов. Об этом сообщил
В ночь на понедельник, 7 октября, синоптики пообещали до нуля градусов, снег и дождь. Днем до +4 градусов.
Ночью во вторник будет до -1 градуса, днем +5 градусов, возможен дождь. В ночь на среду также ожидается ноль градусов, днем до +9.
В ночь на четверг будет до +4 градусов, днем +9 градусов, небольшой дождь.
Ночь на пятницу, 11 октября, станет теплее — температура поднимется до +6 градусов. Днем синоптики пообещали до +10 градусов, дождь.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.