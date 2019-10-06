В Рязани покрасили ограду «Наташкиного парка», но работы придется переделать

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Фото: Издательство «Пресса»
В Рязани покрасили ограду «Наташкиного парка». Об этом пишет ИД «
В конце недели на столбах обновили краску, однако позже на них появились розовые разводы. Как объяснили в мэрии, подрядчик ООО «Факел» выполнил работы с нарушением технологии.
Перекрасить забор должны в течение 10 дней.
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