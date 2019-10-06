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20:56, 6 октября 2019 312
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В Рязани покрасили ограду «Наташкиного парка», но работы придется переделать

В Рязани покрасили ограду «Наташкиного парка», но работы придется переделать

Фото: Издательство «Пресса»

В Рязани покрасили ограду «Наташкиного парка». Об этом пишет ИД «Пресса».

В конце недели на столбах обновили краску, однако позже на них появились розовые разводы. Как объяснили в мэрии, подрядчик ООО «Факел» выполнил работы с нарушением технологии.

Перекрасить забор должны в течение 10 дней.


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