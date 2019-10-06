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10:42, 6 октября 2019 168
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В 2019 году в рязанской больнице предотвратили 70 абортов

В 2019 году в рязанской больнице предотвратили 70 абортов

Фото: Издательство «Пресса»

В 2019 году в рязанской больнице № 8 предотвратили 70 абортов, пишет издательство «Пресса».

В пятницу, 4 октября, на территории учреждения посадили новые деревья на «Аллее сохраненных жизней», которая посвящена детям, матери которых отказались делать аборт.

Акцию поддержали главврач больницы Александр Миров и замминистра здравоохранения области Владимир Хоминец, медперсонал, общественники и матери с детьми.

По словам Мирова, медработники и психологи работают с каждой женщиной, решившей сделать аборт. И ежегодная акция — часть этой работы.

«Как пропустить эту информацию чрез мозг и сердце — дело каждого. Наша задача — чтобы по тихой глади пошли правильные, хорошие волны, чтобы люди задумались над проблемой абортов. Количество их в Рязанской области уменьшается. В этом году эффективность консультирования составила 12%. То есть, 12% задуманных абортов удалось предотвратить», — сказал главврач.

На территории больницы работает фонд охраны «Мы вместе», где женщины и целые семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают гуманитарную и спонсорскую помощь.

Акция открылась молебном, а завершилась выпуском в небо белых голубей, символизирующих любовь и мир.


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