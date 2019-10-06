В 2019 году в рязанской больнице предотвратили 70 абортов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В 2019 году в рязанской больнице № 8 предотвратили 70 абортов, пишет издательство «
В пятницу, 4 октября, на территории учреждения посадили новые деревья на «Аллее сохраненных жизней», которая посвящена детям, матери которых отказались делать аборт.
Акцию поддержали главврач больницы Александр Миров и замминистра здравоохранения области Владимир Хоминец, медперсонал, общественники и матери с детьми.
По словам Мирова, медработники и психологи работают с каждой женщиной, решившей сделать аборт. И ежегодная акция — часть этой работы.
«Как пропустить эту информацию чрез мозг и сердце — дело каждого. Наша задача — чтобы по тихой глади пошли правильные, хорошие волны, чтобы люди задумались над проблемой абортов. Количество их в Рязанской области уменьшается. В этом году эффективность консультирования составила 12%. То есть, 12% задуманных абортов удалось предотвратить», — сказал главврач.
На территории больницы работает фонд охраны «Мы вместе», где женщины и целые семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают гуманитарную и спонсорскую помощь.
Акция открылась молебном, а завершилась выпуском в небо белых голубей, символизирующих любовь и мир.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцев предупредили о снегопаде
|
cледующая новость →В Солотче открыли «тропу Паустовского». Фото
26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.