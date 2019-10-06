RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанские следователи высадили Аллею памяти в Рыбном. Об этом сообщил
Патриотическая акция началась в мае. Генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин на заседании правительства предложил в год 75-летия Победы в Рязани в каждом районе заложить аллеи памяти из 75 деревьев.
Администрация Рыбновского поселения откликнулась на проведение акции. Сосны посадили в новом жилом микрорайоне.
В мероприятии также поучаствовали воспитанники школы-интерната и два ветерана Великой Отечественной войны.
После посадки деревьев устроили праздничное чаепитие.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРоспотребнадзор рассказал, как избежать заражения гриппом
|
cледующая новость →Рязанское МЧС вновь выпустило метеопредупреждение
Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.