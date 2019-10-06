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8:53, 6 октября 2019 315
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Рязанские следователи высадили Аллею памяти в Рыбном

Рязанские следователи высадили Аллею памяти в Рыбном

Рязанские следователи высадили Аллею памяти в Рыбном. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Патриотическая акция началась в мае. Генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин на заседании правительства предложил в год 75-летия Победы в Рязани в каждом районе заложить аллеи памяти из 75 деревьев.

Администрация Рыбновского поселения откликнулась на проведение акции. Сосны посадили в новом жилом микрорайоне.

В мероприятии также поучаствовали воспитанники школы-интерната и два ветерана Великой Отечественной войны.

После посадки деревьев устроили праздничное чаепитие.


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