Жители Пителина из-за аварии остались без газа

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Фото: Издательство «Пресса»
Днем в субботу, 5 октября, жители Пителина обратились с жалобами на отключение газа. Выяснилось, что на газопроводе произошла авария. Об этом написало издательство «
По словам начальника отдела ГО ЧС, во время работ по установке электрических столбов, повредили магистральный газопровод по улице Красной.
Замену аварийного участка обещали произвести в течение нескольких часов.
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