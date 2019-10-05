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Фото: Pixabay.com
Завершился ремонт трассы Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш. Об этом сообщил
Группа компаний «Альянс» на участке дороги «Желобова Слобода — Кистру» заменила более 17 тысяч километров дорожного покрытия.
Кроме того, подрядчик установил сигнальные столбики, дорожные знаки и бордюры.
Сделали асфальт и поставили 11 остановок. Также нанесли дорожную разметку.
Результат проделанных работ можно посмотреть на видео.
Видео из сообщества ГК «Альянс»
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.