В Рязани ищут очевидцев аварии с врезавшимся в столб внедорожником у «Премьера»

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В Рязани ищут очевидцев аварии с врезавшимся в столб
«Огромная просьба очевидцев, водителей с видеорегистратором и неравнодушных людей сообщить, если имеется видеосъмка с ДТП или свидетельские показания», — говорится в сообщении.
По словам автора поста, авария произошла в пятницу, 4 октября.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.