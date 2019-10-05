В Касимовском монастыре нашли надписи на старославянском языке

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В Касимовском Казанском женском монастыре нашли надписи на старославянском языке. Об этом рассказали в их
В четверг, 3 октября, при расчистке земли на строительстве часовни обнаружили древний камень.
«Оказалось, что это часть камня, который лежал на надгробии Царевича Иакова в его часовне. Изображение Голгофы, часть орнамента и надписи в точности совпадают с изображением из старинной часовни, сохранившимся на фотографии», — говорится в посте.
Сейчас его поместили в церкви вместе с остатками гробницы.
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