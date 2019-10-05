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14:39, 5 октября 2019 193
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В Касимовском монастыре нашли надписи на старославянском языке

В Касимовском монастыре нашли надписи на старославянском языке

В Касимовском Казанском женском монастыре нашли надписи на старославянском языке. Об этом рассказали в их сообществе «ВКонтакте».

В четверг, 3 октября, при расчистке земли на строительстве часовни обнаружили древний камень.

«Оказалось, что это часть камня, который лежал на надгробии Царевича Иакова в его часовне. Изображение Голгофы, часть орнамента и надписи в точности совпадают с изображением из старинной часовни, сохранившимся на фотографии», — говорится в посте.

Сейчас его поместили в церкви вместе с остатками гробницы.

Фотографии сообщества


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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.

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