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Фото: Pixabay.com
В декабре через Рязань пустят двухэтажный поезд Пенза-Москва. Продажу билетов на него уже открыли. Об этом написала газета «
По словам представителей РЖД, замена вагонов на двухэтажные удовлетворит повышенный спрос на поездки между столицей и Пензой и снизит стоимость проезда. Билет на этот поезд теперь стоит от 1 199 рублей. Ранее за купе нужно было заплатить 2300 рублей, а за плацкарт — 1300.
Более того, количество мест в вагоне увеличили на 40%. Поезд оснащен современным оборудованием, во всех купе есть розетки. Доступ туда осуществляется на основе индивидуальных магнитных ключ-карт. А в одном из вагонов сделали подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади.
Поезд будет ездить ежедневно, останавливаясь на станциях Рузаевка, Торбеево, Рязань.
Первый рейс отправится из Пензы 8 декабря, из Москвы — 9 декабря, — отметили в РЖД.
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