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Рязанские продукты начали продавать на Красной площади. Производители поучаствовали в гастрономическом фестивале «Золотая осень», который пройдет с 4 по 13 октября, сообщил
На ярмарке можно купить сыры, хлебобулочные изделия, травяные чаи, шоколад ручной работы и леденцы.
Кроме того, молочную продукцию из Рязанской области представили в ГУМе.
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