На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ. Видео

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В Горячем Ключе в камере хранения в торговом центре «Пятая Авеню» заперли ребенка, пишет «
В соцсети опубликовали кадры инцидента. Сотрудницы магазина попытались подобрать ключ к ячейке, где сидел мальчик, но им это не удалось. После этого работницы попросили покупателя сломать замок.
«Сейчас ручки от двери убери, мы дверь сломаем, тебя освободим», — сказала женщина.
Ребенка выпустили. Сколько мальчик провел запертым в камере хранения, неизвестно.
В полиции сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. Оперативники выяснили, что шестилетний мальчик сам залез в одну из камер хранения и закрылся.
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