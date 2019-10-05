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В субботу, 5 октября, Николай Любимов встретился с главой Чучковского района. Об этом он сообщил на своей
Глава местной администрации Алексей Кондрашов отчитался губернатору о состоянии дорог и реконструкции железнодорожного переезда.
По его словам, за два года в поселке ввели в эксплуатацию 4500 гектар земли, в результате чего повысилась урожайность.
«Предстоящая задача — содействие инвесторам и привлечение дополнительных средств в районный бюджет. Поручил главе уделить этому особое внимание и продолжить работу по введению в оборот сельхозземель», — отметил Николай Любимов.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.