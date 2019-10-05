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19:55, 5 октября 2019 87
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Безработный рязанец украл битумный насос с предприятия

Безработный рязанец украл битумный насос с предприятия

Безработный рязанец украл битумный насос с предприятия в поселке Шпалозавода. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что территория производства не охраняется. Похититель пробрался туда в обеденное время.

Оперативникам через некоторое время удалось установить личность вора. Им оказался 23-летний житель региона.

Похищенное молодой человек сдал в пункт приема металлолома.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.


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