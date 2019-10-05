RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Безработный рязанец украл битумный насос с предприятия в поселке Шпалозавода. Об этом сообщила
Полицейские установили, что территория производства не охраняется. Похититель пробрался туда в обеденное время.
Оперативникам через некоторое время удалось установить личность вора. Им оказался 23-летний житель региона.
Похищенное молодой человек сдал в пункт приема металлолома.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанские продукты начали продавать на Красной площади
Выбор качественной оптики — деликатный вопрос, без консультаций профессионалов здесь не обойтись.