RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Житель села Ласково притворился мертвым, чтобы избежать смерти. Об этом сообщила
Установлено, что в декабре 2018 года мужчина поссорился с соседом, который начал его душить. Потерпевший сделал вид, что мертв, и нападавший ослабил хватку. Жена пострадавшего заметила происходящее и вызвала полицию.
На подозреваемого завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК.
Обвиняемый не признался в покушении на убийство. Дело с обвинительным заключением прокурора направили в суд.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Скорой» до нас не доехать. Жительница владимирской деревни пожаловалась на отсутствие дороги
|
cледующая новость →Во Владимире предложили возродить аллею маршала Василевского
Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.