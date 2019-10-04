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19:02, 4 октября 2019 171
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Вице-мэр Рязани проверил благоустройство парка Гагарина

Вице-мэр Рязани проверил благоустройство парка Гагарина

Фото: Администрация Рязани

В пятницу, 4 октября, вице-мэр Рязани Владимир Бурмистров проверил ход благоустройства парка имени Гагарина. Работы ведут в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы.

Контракт на второй этап благоустройства заключили с ООО «РЯЗЗЕЛЕНСТРОЙ» 14 августа. Подрядчик должен реконструировать и заасфальтировать дорожки, установить бордюры, 59 скамеек и урн, а также 25 светильников на кронштейнах. Стоимость работ оценили в 7,4 млн рублей.

По словам представителя подрядчика, работы фактически начали только в первой половине сентября. Изменение сроков начала благоустройства связали с исполнением обязательств ООО «РЯЗЗЕЛЕНСТРОЙ» на других городских площадках — дворовых территориях.

«Все работы, указанные в муниципальном контракте, должны быть качественно выполнены до конца месяца. «В зиму» уходить с этим ни в коем случае нельзя — подчеркнул Бурмистров и добавил, что «за нарушение сроков подрядчика ждут штрафные санкции».


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