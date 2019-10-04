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10:38, 4 октября 2019 92
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В выходные рязанских водителей проверят на трезвость

В выходные рязанских водителей проверят на трезвость

В выходные, 5-6 октября, автоинспекторы проверят рязанских водителей на трезвость. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские проведут рейды, в том числе используя скрытое патрулирование, чтобы найти пьяных водителей.

Сотрудники ГИБДД обратились к рязанцам с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, а также грубо нарушают ПДД.

Информацию можно передать по телефонам 29-74-54, 29-74-64, 112 или через официальный сайт ГИБДД в разделе «прием обращений».


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