В выходные рязанских водителей проверят на трезвость

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В выходные, 5-6 октября, автоинспекторы проверят рязанских водителей на трезвость. Об этом сообщили в
Полицейские проведут рейды, в том числе используя скрытое патрулирование, чтобы найти пьяных водителей.
Сотрудники ГИБДД обратились к рязанцам с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, а также грубо нарушают ПДД.
Информацию можно передать по телефонам 29-74-54, 29-74-64, 112 или через официальный сайт ГИБДД в разделе «прием обращений».
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.