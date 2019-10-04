В Рязанской области распродадут имущество тульских должников

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В Рязанской области продадут имущество тульских должников. Об этом сообщил
На торги выставят недвижимость на общую сумму 44 млн 356 тысячи рублей (земельные участки, квартиры, нежилое помещение, жилой дом).
Заявки принимают до 11 октября с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: улица Дзержинского, дом №14б, кабинеты №№ 3 и 5.
Торги пройдут 23 октября 2019 года в 11:00 по адресу: Рязань, улица Дзержинского, дом №14 б, кабинет 21.
Также на торги выставят автомобили на общую сумму 2 миллиона 332 тысячи рублей.
Прием заявок идет до 14 октября по будням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по указанному адресу.
Аукцион по продаже фургона пройдет в Рязани 31 октября в 12:00.
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