В рязанском минздраве отреагировали на информацию об очереди у детской поликлиники

В минздраве Рязанской области прокомментировали информацию об очереди , которая возникла утром около детской поликлиники №6.

В ведомстве объяснили, что талоны выдают 50% и 50% через электронную регистратуру и регистратуру в программе МИС qMS.

«Выдача талонов начинается в половине восьмого утра, в момент открытия поликлиники. Талоны получают все, кто обратился, поэтому занимать очередь в 6 часов утра нет никакой необходимости», — рассказали в минздраве.

Там добавили, что всего на эту неделю в поликлинике выложили 617 талонов к «узким» специалистам, из них 327 — через сайт. Регистратор выдает талоны отдельным потоком для льготной категории граждан.

«Постоянно разъясняем, что потребность в консультациях врачей-специалистов выше реальной, потому что пациенты сами определяют необходимость лечения у того или иного специалиста. Необходимость в такой консультации и срочность ее выполнения должны определять врачи-терапевты участковые или врачи-педиатры участковые, что утверждено Порядками оказания медицинской помощи населению в РФ. Поэтому, обратившись к врачу-педиатру, ребенку будет определена необходимость консультации у того или иного специалиста по медицинским показаниям, а также выдано направление без очередей и временных затрат. Врач-педиатр также проводит первичное медицинское обследование с назначением анализов, с которыми, при необходимости, пациенты будут в дальнейшем обращаться к „узкому“ специалисту», — рассказали в минздраве.

К сообщению также приложили скриншоты, с выбором талонов к педиатрам.

«В половине одиннадцатого утра сегодня выбор талонов к педиатрам в детской поликлинике №6 по всем 16 участкам был самый разнообразный», — заявили в ведомстве.