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15:04, 4 октября 2019 65
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Рязанцы пожаловались на утреннюю очередь около детской поликлиники №6

Рязанцы пожаловались на утреннюю очередь около детской поликлиники №6

Рязанцы пожаловались на очередь около детской поликлиники №6, которая образовалась утром. Информация появилась «ВКонтакте».

«Нужно встать в 6 утра, чтобы взять талоны в поликлинику на прием на следующую неделю. Возвращаются те добрые времена», — говорится в сообщении.

На фото можно увидеть около 20 человек, которые стоят перед входом в поликлинику.


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