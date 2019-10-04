Рязанцы пожаловались на утреннюю очередь около детской поликлиники №6

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Рязанцы пожаловались на очередь около детской поликлиники №6, которая образовалась утром. Информация появилась «ВКонтакте».
«Нужно встать в 6 утра, чтобы взять талоны в поликлинику на прием на следующую неделю. Возвращаются те добрые времена», — говорится в сообщении.
На фото можно увидеть около 20 человек, которые стоят перед входом в поликлинику.
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