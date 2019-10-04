В Рязани вынесли приговор ограбившим 92-летнего ветерана мужчинам. После нападения он скончался

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В Рязани вынесли приговор трем мужчинам, которые напали и ограбили 92-летнего ветерана. Об этом сообщил
48-летнему ранее судимому уроженцу Московской области назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 46-летний ранее судимый рязанец получил пять с половиной лет в колонии строгого режима. 51-летнему уроженцу Украины назначили три года условно с испытательным сроком в три года.
Суд установил, что в апреле 2017 года мужчины ремонтировали забор на даче у 92-летнего ветерана. Они решили украсть у него деньги и под выдуманным предлогом — внезапная смерть близкого родственника — обратились к пожилому человеку. Тот дал одному из них 395 тысяч рублей в долг под расписку.
В конце марта 2018 года 47-летний москвич приехал к ветерану под предлогом возврата долга. Мужчина напал на пенсионера, стал его душить и бить по голове, телу, требуя денег. Пострадавший отказал, после чего злоумышленник связал потерпевшего и заклеил ему рот скотчем. Мужчина обыскал квартиру и похитил деньги и имущество на общую сумму более 80 тысяч рублей.
Обвиняемые скрылись. Их разыскали и задержали спустя время.
Ветеран
Вину в преступлении мужчины признали в полном объеме.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
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