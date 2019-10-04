В Рязани курсанты университета МВД приняли присягу. Фото

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Фото: УМВД по Рязанской области
В рязанском филиале Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя приняли присягу 86 человек. Об этом сообщил
В мероприятии поучаствовали замначальника московского университета МВД имени В.Я. Кикотя полковник полиции Юрий Фролов, первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова, глава администрации Елена Сорокина и другие представители власти и федеральных органов по региону, представители ветеранских организаций.
К курсантам и слушателям обратился руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Рязанской Митрополии протоиерей Константин Сомов.
Для гостей выступили творческие коллективы филиала, в конце церемонии личный состав прошел торжественным маршем.
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