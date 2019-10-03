В Песочне пьяный рязанец попытался выйти из дома через окно

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В среду, 2 октября, из окна дома на улице Тимуровцев выпал 21-летний молодой человек. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел около 22:00.
По предварительной информации, пьяный молодой человек попытался выйти из квартиры через окно, потому что у него заклинило дверь. После произошедшего он сам позвонил в скорую и сообщил, что получил травму ноги. На место проиехали медики и полиция.
С травмами его доставили в ОКБ. Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, пострадавшему оказали медпомощь и «отпустили домой на долечивание».
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Фото Google Maps
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