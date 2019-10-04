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У МГИК нет денег на ремонт рязанского филиала. Об этом рассказал ректор головного вуза Арсений Миронов. В среду, 3 октября, он посетил Рязань с
«Из наших средств, которые нам приносит внебюджетная деятельность, мы не сможем профинансировать этот ремонт», — заявил Арсений Миронов.
Он также прокомментировал информацию о закрытии рязанского института культуры. «Решение о закрытии рязанского филиала еще не принято, он работает в обычном режиме», — сказал ректор.
При этом Миронов добавил, что решение перевести студентов в Москву — это рекомендация ученого совета «в связи с неудовлетворительным состоянием здания», в котором расположен филиал.
«Этот вопрос обсуждался на ученом совете головного вуза долго и тщательно. И мы пришли к выводу, что нам лучше предложить студентам продолжить обучение на площадке в Химках. Пусть лучше журналисты ругают нас за то, что мы предлагаем перевестись им на комфортные условия в Москву, предоставить бесплатное общежитие, чем, не дай бог, здесь что-то обрушится и кто-то пострадает», — сказал ректор.
По его словам, летом в здании работала государственная инспекция по охране объектов культурного наследия. Она установила, что архитектурно-конструктивные элементы, как внешние, так и внутренние, находятся в неудовлетворительном состоянии. Часть из них — в
«Например, покрытие кровли», — отметил Миронов и порекомендовал не ходить вдоль фасада, «потому что возможно обрушение фрагментов черепицы», а также «не собираться толпами в актовом и спортивном залах, потому что состояние перекрытий там, мягко говоря, неудовлетворительное».
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