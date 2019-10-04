Рязанская природоохранная прокуратура подала в суд на собственника турлатовской свалки

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Рязанский межрайонный природоохранный прокурор подал в суд на собственника участка, на котором расположен мусорный полигон в Турлатове. Дело рассмотрит московский районный суд.
Летом 2019 года надзорный орган нашел здесь
Свалка отходов находится в Рязани, в районе Турлатово, 1 на территории бывшего завода «Химволокно» и именуется шламонакопителем №1. По информации RZN.info, его собственником является ЗАО «Экоресурс», а отходы по договору аренды на него привозит компания «Экошлак».
Обе фирмы привлечены к делу в качестве ответчиков. В качестве третьих лиц привлечены к участию региональное министерство природопользования, управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора по Рязанской области.
Предварительное судебное заседание назначили на 15 октября в 10 часов.
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