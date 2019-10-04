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9:15, 4 октября 2019 143
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Рязанцам для счастья необходимо 150 тысяч рублей в месяц — исследование 1

Рязанцам для счастья необходимо 150 тысяч рублей в месяц — исследование

Фото: Pixabay.com

Рязанцам для счастья необходимо 150 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили данные сервиса Superjob.

В результате опроса, проведенного среди россиян старше 18 лет в 37 регионах страны, в среднем по стране человеку нужна зарплата 161 тысяча рублей в месяц, чтобы быть счастливым. При этом уровень желаемого дохода среди молодежи ниже чем у людей старше 25 лет.

По данным соцопроса, россиянам с зарплатой до 30 тысяч рублей для счастья нужно получать 117 тысяч в месяц, гражданам с зарплатой более 80 тысяч необходимо в среднем 238 тысяч, чтобы ощущать себя счастливыми.

Среди жителей крупнейших городов страны больше всего денег нужно москвичам — 212 тысяч рублей в месяц. На втором месте Владивосток с результатом в 205 тысяч, на третьем — Ростов-на-Дону (200 тысяч).

Меньше всего денег для счастья нужно жителям Кирова (120 тысяч) и Оренбурга (115 тысяч).


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