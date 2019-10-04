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22:29, 4 октября 2019 107
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На окраине Рязани жильцы дома не могут добиться ремонта крыши

На окраине Рязани жильцы дома не могут добиться ремонта крыши

Жители дома №2/9 на улице Предзаводской не могут добиться ремонта крыши от подрячиков. Об этом сообщил ТКР.

Отмечается, что активисты дома борются с подрядчиками несколько месяцев. Зимой они повредили крышу, когда чистили наледь.

«По словам жителей, управляющая компания не соблюдала правила безопасности. Крыша зимой протекала несколько раз. Жильцы написали в жилищную инспекцию, но управляющая компания ситуацию не исправила», — говорится в сообщении.

После этого жильцы обратились в фонд капремонта. Начало работ назначили на последний день сентября, однако за эту неделю, по данным источника, исполнитель привез доски, но в их качестве жильцы сомневаются.

«Но не все рязанцы считают, что нужно спорить с подрядчиком, главное, чтобы крыша была готова к зиме, а какая — все равно», — добавили журналисты.

По данным телеканала, управляющая компания за ремонт не отвечает, нет конкретных сроков по ремонту крыши.

Активисты планируют в дальнейшем бороться подрядчиком, чтобы работы завершились до зимы.


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