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14:38, 4 октября 2019 162
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 5-6 октября

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 5-6 октября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Константинове 5 октября состоится праздник поэзии «На земле, мне близкой и родимой…», посвященный 124-летию со дня рождения Сергея Есенина.

В клубе Svoboda 5 октября пройдет концерт группы F.P.G., музыканты составят треклист по пожеланиям своих поклонников.

В Рязанском дворце молодежи 6 октября состоится представление «Холодное сердце», а в кафе-клубе «Старый парк» 6 октября с совместным творческим вечером выступят поэты Дмитрий Качмар и Владимир Ток.

В клубе Svoboda 6 октября пройдет концерт группы «Калевала», которая отпразднует свое 12-летие и 10-летие альбома «Кукушкины дети». А в Рязанском театре драмы 6 октября вручат театральную премию «Зеркало сцены».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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