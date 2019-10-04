Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 5-6 октября

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В Константинове 5 октября состоится праздник поэзии «
В клубе Svoboda 5 октября пройдет концерт группы
В Рязанском дворце молодежи 6 октября состоится представление «
В клубе Svoboda 6 октября пройдет концерт группы «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.