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17:48, 4 октября 2019 112
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Фомин поблагодарил рязанских учителей за мудрость и энтузиазм

Фомин поблагодарил рязанских учителей за мудрость и энтузиазм

В пятницу, 4 октября, Аркадий Фомин поздравил рязанских учителей с профессиональным праздником. Он поблагодарил педагогов за преданность своему делу, любовь к детям, мудрость и энтузиазм.

«Развитие образования неизменно остается одним из приоритетов государственной и региональной политики. В области реализуются меры по повышению социального статуса учителя, созданию условий для профессионального роста, укреплению материально-технической базы школ, внедрению современных подходов в обучении. Регион активно участвует в реализации основных федеральных проектов национального проекта 'Образование'", — отметил глава облдумы.

Он напомнил, что из 9 тысяч педагогов региона около 200 носят почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», двое имеют звание «Народный учитель Российской Федерации», более 200 педагогических работников ежегодно награждаются ведомственными наградами, медалями, становятся лауреатами и победителями престижных конкурсов.

«Желаю вам счастья, успехов, благополучия и крепкого здоровья! Пусть ученики всегда радуют вас своими достижениями!» — заключил Фомин.


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