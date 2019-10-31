RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Рязани осудили мужчину, пытавшегося сжечь квартиру с трупом. Об этом
В конце января 2018 года мужчина пришел к знакомому, чтобы занять денег. Приятели выпили спиртного, в какой-то момент хозяин квартиры взял в руки нож, а гость расценил это как угрозу. В ответ он схватил со стола «неустановленный колющий предмет» и не менее восьми раз ударил им знакомого в голову и шею. 55-летний пострадавший упал и через непродолжительное время скончался.
После этого 34-летний рязанец поджег листы бумаги, забрал с собой орудие убийства и ушел, заперев квартиру на ключ. Возгорание заметили соседи и вызвали пожарных.
Злоумышленника задержали в конце октября 2018 года. Его признали виновным по части 1 статьи 105 УК («Умышленное убийство») и части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога») и приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМать убитого в детсаду сибирского мальчика рассказала подробности случившегося
|
cледующая новость →RZN.info выпустил третью часть теста о районах Рязани
Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.