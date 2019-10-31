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22:21, 31 октября 2019 188
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В Рязани осудили мужчину, пытавшегося сжечь квартиру с трупом

В Рязани осудили мужчину, пытавшегося сжечь квартиру с трупом

Фото: Pixabay.com

В Рязани осудили мужчину, пытавшегося сжечь квартиру с трупом. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В конце января 2018 года мужчина пришел к знакомому, чтобы занять денег. Приятели выпили спиртного, в какой-то момент хозяин квартиры взял в руки нож, а гость расценил это как угрозу. В ответ он схватил со стола «неустановленный колющий предмет» и не менее восьми раз ударил им знакомого в голову и шею. 55-летний пострадавший упал и через непродолжительное время скончался.

После этого 34-летний рязанец поджег листы бумаги, забрал с собой орудие убийства и ушел, заперев квартиру на ключ. Возгорание заметили соседи и вызвали пожарных.

Злоумышленника задержали в конце октября 2018 года. Его признали виновным по части 1 статьи 105 УК («Умышленное убийство») и части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога») и приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима.


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