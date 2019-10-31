В Рязани наградили лучших сельхозработников региона

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В четверг, 31 октября, в рязанском минсельхозе наградили лучших сельхозработников региона. Торжественную встречу приурочили ко дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который празднуют после завершения уборочной кампании.
«Эта короткая церемония — результат вашего огромного ежедневного труда. Успехи, которых мы добиваемся в нашем сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности — это не только инвестиции, передовые технологии, погодные условия, а в первую очередь, люди! И сегодня мы говорим вам спасибо за ваши успехи и старания. Желаю каждому из вас крепкого здоровья и семейного благополучия», — сказал глава регионального минсельхоза Борис Шемякин.
В числе награжденных оказались механизаторы, мастера машинного доения, водители и другие специалисты, а также руководители и коллективы АПК региона.
Помимо этого, на доску почета министерства занесли 15 трудовых коллективов и 75 работников сельского хозяйства области.
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