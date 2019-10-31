С начала года на рязанских дорогах девять водителей погибли, уснув за рулем

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Фото: УМВД по Рязанской области
С начала 2019 года на рязанских дорогах девять водителей погибли и 54 оказались ранены, уснув за рулем. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Рязанские автоинспекторы проводят на дорогах региона акцию «Не спи за рулем!», чтобы предотвратить ДТП.
Отмечается, что особое внимание уделяется водителям, осуществляющим грузовые и пассажирские перевозки.
Акции проводятся на различных участках трасс М-5 «Урал» и Р22 «Каспий», а также — на межмуниципальных трассах. Автоинспекторы беседуют с водителями и раздают им памятки.
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