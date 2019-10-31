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21:28, 31 октября 2019 156
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RZN.info выпустил третью часть теста о района Рязани

RZN.info выпустил третью часть теста о района Рязани

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Мы подготовили третью часть теста с фотографиями из разных районов Рязани. Предлагаем вам вновь проверить себя на знание города. Дерзайте!

Тест есть по ссылке. Также можно освежить свои знания, пройдя его первую и вторую части.


© RZN.info

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