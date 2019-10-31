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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В СИЗО остался только один участник дела о рязанской «площадке-призраке». Это бывший и.о. главы администрации города Сергей Карабасов. Он
В среду, 30 октября, экс-начальнику управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорю Ковалеву продлили срок
Вместе с Ковалевым по делу проходит директор организации ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов, который занимался изготовлением детской площадки для Лесопарка. Ему изменили меру пресечения на домашний арест сроком до 30 января.
Напомним, Ковалеву вменяют хищение муниципального имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Он частично признал свою вину.
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Компания «Русская кожа» запустила кожевенный завод в Алтайском крае. Цель проекта — освоить сибирский рынок кожевенного сырья и создать плацдарм для экспансии в Юго-Восточную Азию.