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10:17, 31 октября 2019 356
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В СИЗО остался только один участник дела о рязанской «площадке-призраке»

В СИЗО остался только один участник дела о рязанской «площадке-призраке»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В СИЗО остался только один участник дела о рязанской «площадке-призраке». Это бывший и.о. главы администрации города Сергей Карабасов. Он пробудет под арестом до 13 ноября.

В среду, 30 октября, экс-начальнику управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорю Ковалеву продлили срок домашнего ареста до 3 февраля 2020 года, сообщили в Басманном суде.

Вместе с Ковалевым по делу проходит директор организации ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов, который занимался изготовлением детской площадки для Лесопарка. Ему изменили меру пресечения на домашний арест сроком до 30 января.

Напомним, Ковалеву вменяют хищение муниципального имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Он частично признал свою вину.


© RZN.info

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