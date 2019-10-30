RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В рязанском дворце детского творчества с 2015 года не устраняют нарушения противопожарной безопасности. Об этом в среду, 30 октября, на комитете гордумы сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Рязани ГУ МЧС Роман Романов.
Он отметил, что в апреле 2015 года после проведения плановой проверки ДДТ выдали предписание об устранении противопожарных нарушений.
В частности, в здании не установлены дренчеры автоматической системы пожаротушения под колосниками сцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены.
Романов отметил, что предписание ежегодно дублируется, а должностные лица привлекаются к ответственности. По словам Романова, руководство объясняет эту ситуацию отсутствием средств.
Напомним, в ноябре 2015 года в гимнастическом зале ДДТ
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Шиловском медцентре установили аппарат УЗИ за восемь миллионов
|
cледующая новость →Николай Любимов потерял две позиции в национальном рейтинге губернаторов
5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.