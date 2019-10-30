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10:34, 30 октября 2019 152
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В рязанском дворце детского творчества с 2015 года не устраняют нарушения противопожарной безопасности

В рязанском дворце детского творчества с 2015 года не устраняют нарушения противопожарной безопасности

В рязанском дворце детского творчества с 2015 года не устраняют нарушения противопожарной безопасности. Об этом в среду, 30 октября, на комитете гордумы сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Рязани ГУ МЧС Роман Романов.

Он отметил, что в апреле 2015 года после проведения плановой проверки ДДТ выдали предписание об устранении противопожарных нарушений.

В частности, в здании не установлены дренчеры автоматической системы пожаротушения под колосниками сцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены.

Романов отметил, что предписание ежегодно дублируется, а должностные лица привлекаются к ответственности. По словам Романова, руководство объясняет эту ситуацию отсутствием средств.

Напомним, в ноябре 2015 года в гимнастическом зале ДДТ произошел пожар.


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