В Рязани установили камень на месте будущего памятника жертвам политических репрессий

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В среду, 30 октября, возле Скорбященского кладбища установили закладной камень памятника жертвам политических репрессий
Память погибших репрессированных граждан почтили минутой молчания, после чего к памятному знаку возложили венки и цветы.
Рядом с будущим мемориалом «со
«Изначально деньги на проект должны были поступить из трех источников: областного бюджета, городского бюджета и общественности. Мы собрали семьсот тысяч рублей пожертвований, но дальше дело пока не движется. Сам проект памятника уже три года как утвержден», — сказал Блинушов.
Напомним, осенью прошлого года открыли
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