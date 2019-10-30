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16:39, 30 октября 2019 176
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В Рязани установили камень на месте будущего памятника жертвам политических репрессий

В Рязани установили камень на месте будущего памятника жертвам политических репрессий

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В среду, 30 октября, возле Скорбященского кладбища установили закладной камень памятника жертвам политических репрессий

Память погибших репрессированных граждан почтили минутой молчания, после чего к памятному знаку возложили венки и цветы.

Рядом с будущим мемориалом «со сжатой в руке птицей» планируется благоустроить территорию и разбить небольшой сквер. Как отметил председатель рязанского общества «Мемориал» Андрей Блинушов, процесс установки памятника задерживается из-за недостатка средств.

«Изначально деньги на проект должны были поступить из трех источников: областного бюджета, городского бюджета и общественности. Мы собрали семьсот тысяч рублей пожертвований, но дальше дело пока не движется. Сам проект памятника уже три года как утвержден», — сказал Блинушов.

Напомним, осенью прошлого года открыли сбор средств на строительство монумента. Однако в 2019 году из городского бюджета деньги на установку памятника не выделили.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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