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17:33, 30 октября 2019 247
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В Рязани планировали объединиться «Живаго» и «Прио-Внешторгбанк»

В Рязани планировали объединиться «Живаго» и «Прио-Внешторгбанк»

В Рязани планировали объединиться «Живаго» и «Прио-Внешторгбанк». Об этом сообщает «Комерсант».

Председатель совета директоров «Живаго Банка» Алексей Косянин рассказал изданию, что желание объединиться было.

«Мы понимаем, что в условиях регуляторной нагрузки и конкуренции с федеральными банками нам надо объединяться, но переговоры зашли в тупик, а региональных банков в нашей области немного. Но мы готовы к обсуждению», — отметил Косянин.

Председатель правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин рассказал RZN.info, что серьезные переговоры по объединению банков проходили около пяти лет назад.

«Тогда эти переговоры ничем не завершились. В настоящее время речи об объединении не идет. Как и любой бизнес, мы думаем о своем развитии и поэтому всегда открыты для любых предложений как от клиентов, так и от коллег», — заключил Ганишин.


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