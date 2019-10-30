В Рязани мигрант угрожал убить 11-летнюю девочку из-за бросившей его любовницы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Рязани нелегальный мигрант угрожал убить 11-летнюю девочку из-за бросившей его любовницы. Об этом
Мужчина пришел в гости к знакомой, чтобы выяснить, где живет его бывшая сожительница. Хозяйка не могла ему помочь, тогда гость стал ножом угрожать ее дочери. Девочка испугалась и стала кричать. Мать вызвала полицию.
Оперативники задержали мужчину. Как выяснилось, он жил в Рязани, нарушая миграционное законодательство.
На иностранца составили административный протокол по части 1.1 статьи 18.8 КоАП. На него также завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК, по которой ему грозит до двух лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани устроят выставку елок
|
cледующая новость →Рязанская и Ивановская области обменялись практиками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.