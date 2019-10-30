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18:12, 30 октября 2019 121
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В Рязани мигрант угрожал убить 11-летнюю девочку из-за бросившей его любовницы

В Рязани мигрант угрожал убить 11-летнюю девочку из-за бросившей его любовницы

Фото: Pixabay.com

В Рязани нелегальный мигрант угрожал убить 11-летнюю девочку из-за бросившей его любовницы. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Мужчина пришел в гости к знакомой, чтобы выяснить, где живет его бывшая сожительница. Хозяйка не могла ему помочь, тогда гость стал ножом угрожать ее дочери. Девочка испугалась и стала кричать. Мать вызвала полицию.

Оперативники задержали мужчину. Как выяснилось, он жил в Рязани, нарушая миграционное законодательство.

На иностранца составили административный протокол по части 1.1 статьи 18.8 КоАП. На него также завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК, по которой ему грозит до двух лет тюрьмы.


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