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22:44, 30 октября 2019 125
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Рязанский народный хор имени Попова выступил в Германии

Рязанский народный хор имени Попова выступил в Германии

Фото: Правительство Рязанской области

Государственный академический Рязанский русский народный хор имени Е. Попова выступил в рамках международного проекта «Русские сезоны» в Германии. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Рязанскую делегацию возглавил министр культуры области Виталий Попов.

26 и 27 октября в ходе фестиваля «Special Folk Edition» проекта «Русские сезоны» Рязанский русский народный хор имени Е. Попова выступил в Российском доме науки и культуры в Берлине. Коллектив представил программу «Сердце России», в которую вошли композиции, посвященные Рязанскому краю и другие произведения. В числе авторов — Евгений Попов, Александр Аверкин, Александр Ермаков, Григорий Пономаренко. Выступления хора оценили зарубежные зрители.

Виталий Попов поприветствовал собравшихся от имени губернатора Николая Любимова и поблагодарил Российский дом науки и культуры в Берлине и Россотрудничество за возможность представлять культуру и традиции региона на международном уровне.

Также министр обсудил с представителями Россотрудничества, Российского дома науки и культуры в Берлине, деятелями культуры Германии взаимодействие в рамках Международного форума древних городов, гастрольную деятельность творческих коллективов региона, организацию зарубежных выставок молодых рязанских художников.


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