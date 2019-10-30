Рязанский народный хор имени Попова выступил в Германии

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Фото: Правительство Рязанской области
Государственный академический Рязанский русский народный хор имени Е. Попова выступил в рамках международного проекта «Русские сезоны» в Германии. Об этом сообщил
Рязанскую делегацию возглавил министр культуры области Виталий Попов.
26 и 27 октября в ходе фестиваля «Special Folk Edition» проекта «Русские сезоны» Рязанский русский народный хор имени Е. Попова выступил в Российском доме науки и культуры в Берлине. Коллектив представил программу «Сердце России», в которую вошли композиции, посвященные Рязанскому краю и другие произведения. В числе авторов — Евгений Попов, Александр Аверкин, Александр Ермаков, Григорий Пономаренко. Выступления хора оценили зарубежные зрители.
Виталий Попов поприветствовал собравшихся от имени губернатора Николая Любимова и поблагодарил Российский дом науки и культуры в Берлине и Россотрудничество за возможность представлять культуру и традиции региона на международном уровне.
Также министр обсудил с представителями Россотрудничества, Российского дома науки и культуры в Берлине, деятелями культуры Германии взаимодействие в рамках Международного форума древних городов, гастрольную деятельность творческих коллективов региона, организацию зарубежных выставок молодых рязанских художников.
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