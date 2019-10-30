Рязанская и Ивановская области обменялись практиками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

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Во вторник, 29 октября, представители Рязанской и Ивановской областей обменялись успешными практиками реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в регионах.
Участниками встречи стали руководители министерств и ведомств двух субъектов, федерального и регионального центра компетенций в сфере производительности труда, а также представители бизнес-сообщества.
Министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев рассказал, что регион присоединился к нацпроекту в 2018 году, который был объявлен годом «Бережливого производства».
В настоящее время в программу «Производительность труда и поддержка занятости» вошли уже 23 рязанских предприятия. Всего к 2024 году оптимизировать производственные процессы планируется более чем в 90 компаниях региона.
Министр подчеркнул, что помимо методологической помощи предусмотрены и меры финансового стимулирования предприятий — участников национального проекта.
Руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда Оксана Любимова отметила, что в числе компаний, которые уже воспользовались господдержкой, основную долю составляют производственные организации. При этом она уточнила, что в последнее время наблюдается большой интерес к проекту со стороны агропромышленного комплекса.
Любимова рассказала о том, что РЦК ведет активную работу с предприятиями по распространению опыта внедрения принципов и методов «Бережливого производства». Одним из наиболее успешных примеров она назвала достижения ООО «ТТМ Центр», являющегося крупным производителем автомобильных кузовов-фургонов.
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