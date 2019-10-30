Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:57, 30 октября 2019 112
 0    0

Рязанка ищет дом щенкам, которых выбросили замерзать на поле

Рязанка ищет дом щенкам, которых выбросили замерзать на поле

Рязанка ищет дом щенкам, которых выбросили на поле. По словам Кристины Маркиной, они были «абсолютно замерзшие и голодные и бросились к ней со всех ног».

«Вчера по следу моя собака нашла детей-ягдтерьеров, — рассказала девушка. — Забрала их с собой, не смогла оставить умирать в поле».

Маркина считает, что щенкам примерно полтора месяца. Они разного пола.

«Подойдут и для охраны частного дома, и как компаньоны. Девочка уже охраняет, лает, очень активная, очень бодрая. Парень более спокойный и вдумчивый, — описывает девушка характеры собак. — Оба очень контактные, очень социальные. Ничего не боятся, играют, уравновешенная психика абсолютно».

Рязанка пообещала привить и обработать щенков от паразитов, а также «сделать базовую дрессировку».

Телефон для связи: +7 (930) 887-01-88.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 5 593
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:41, 18 октября 2019 7 231
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 6 004
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
8:39, 24 октября 2019 2 976
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
15:06, 22 октября 2019 2 718
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 7
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований
Форум