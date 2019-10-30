Рязанка ищет дом щенкам, которых выбросили замерзать на поле

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Рязанка ищет дом щенкам, которых выбросили на поле. По словам
«Вчера по следу моя собака нашла детей-ягдтерьеров, — рассказала девушка. — Забрала их с собой, не смогла оставить умирать в поле».
Маркина считает, что щенкам примерно полтора месяца. Они разного пола.
«Подойдут и для охраны частного дома, и как компаньоны. Девочка уже охраняет, лает, очень активная, очень бодрая. Парень более спокойный и вдумчивый, — описывает девушка характеры собак. — Оба очень контактные, очень социальные. Ничего не боятся, играют, уравновешенная психика абсолютно».
Рязанка пообещала привить и обработать щенков от паразитов, а также «сделать базовую дрессировку».
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