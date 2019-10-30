Обманывавшего рязанцев мошенника задержали в Волгоградской области

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В Волгоградской области задержали мошенника, обманывавшего рязанцев. 26-летний мужчина находился в федеральном розыске, сообщила
По данным оперативников, в 2018—2019 годах мужчина похищал деньги жителей Рязанской и Тюменской областей под предлогом поставки автозапчастей через интернет-магазин.
Выяснилось, что подозреваемый мог скрываться на территории Волгоградской области. Совместно с рязанской полицией мужчину нашли и задержали в Ворошиловском районе.
Подозреваемого заключили под стражу.
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