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22:11, 30 октября 2019 171
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Обманывавшего рязанцев мошенника задержали в Волгоградской области

Обманывавшего рязанцев мошенника задержали в Волгоградской области

В Волгоградской области задержали мошенника, обманывавшего рязанцев. 26-летний мужчина находился в федеральном розыске, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По данным оперативников, в 2018—2019 годах мужчина похищал деньги жителей Рязанской и Тюменской областей под предлогом поставки автозапчастей через интернет-магазин.

Выяснилось, что подозреваемый мог скрываться на территории Волгоградской области. Совместно с рязанской полицией мужчину нашли и задержали в Ворошиловском районе.

Подозреваемого заключили под стражу.


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